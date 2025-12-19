Brescia un uomo vandalizza il presepe e aggredisce gli agenti Inneggiava ad Allah

Un episodio inquietante si è verificato nel cuore di Brescia, dove un uomo ha vandalizzato il presepe in centro città, aggredendo anche gli agenti intervenuti. Testimoni sostengono che l’aggressore abbia pronunciato frasi inneggianti ad Allah, suscitando sconcerto tra i residenti e sollevando interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle tradizioni locali. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e delle autorità, che stanno approfondendo i fatti.

© Ilgiorno.it - Brescia, un uomo vandalizza il presepe e aggredisce gli agenti. "Inneggiava ad Allah" Brescia, 18 dicembre 2025 – Secondo alcuni testimoni, l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha danneggiato il presepe allestito in centro a Brescia avrebbe pronunciato frasi inneggianti ad Allah. È uno degli aspetti e delle circostanze al vaglio degli inquirenti, che devono ricostruire quanto successo nel tardo pomeriggio di giovedì 18 dicembre, quando un uomo ha volutamente vandalizzato una delle statue della Natività posta sotto il porticato del palazzo comunale della Loggia a Brescia, nel cuore della città. A essere colpita è stata la figura di un pastore, rimasta lesionata a un braccio. Il presepe allestito sotto il porticato del palazzo comunale della Loggia a Brescia, che un uomo nel tardo pomeriggio ha danneggiato, lesionando la figura di un pastore, 18 dicembre 2025 ANSA Filippo Venezia Fermato dalla polizia locale con l'aiuto di alcuni passanti.

