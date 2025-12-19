Bremer Juve, il tecnico bianconero annuncia la presenza del centrale contro la Roma ma segnala problemi fisici per Rugani e Cabal: le ultime. Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa risuonano come una sentenza definitiva che ribalta completamente le previsioni della vigilia. A poche ore dall’atteso fischio d’inizio del big match Juve Roma, il tecnico toscano ha voluto fare assoluta chiarezza sulla situazione dell’infermeria, spazzando via i dubbi che aleggiavano attorno a Gleison Bremer. Se le ultime indiscrezioni suggerivano grande prudenza e una possibile panchina per il centrale ex Torino, l’allenatore ha chiuso il caso confermandone la titolarità indiscussa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer Juve, il brasiliano partirà titolare domani sera nel big match dello Stadium contro la Roma? Spalletti svela la mossa

Leggi anche: Bremer già carico verso Juve Roma: il messaggio inequivocabile del brasiliano verso il big match in programma sabato allo Stadium – FOTO

Leggi anche: Juve Roma, un big a rischio per il match dell’Allianz Stadium: lo stop potrà tenerlo fuori dal match contro i bianconeri di Spalletti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bremer sì, Bremer no: Juventus-Roma e quel dubbio di Spalletti - Roma e il dubbio di Luciano Spalletti lascia tutti senza parole. juvelive.it