Bremer Juve il brasiliano partirà titolare domani sera nel big match dello Stadium contro la Roma? Spalletti svela la mossa
Bremer Juve, il tecnico bianconero annuncia la presenza del centrale contro la Roma ma segnala problemi fisici per Rugani e Cabal: le ultime. Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa risuonano come una sentenza definitiva che ribalta completamente le previsioni della vigilia. A poche ore dall’atteso fischio d’inizio del big match Juve Roma, il tecnico toscano ha voluto fare assoluta chiarezza sulla situazione dell’infermeria, spazzando via i dubbi che aleggiavano attorno a Gleison Bremer. Se le ultime indiscrezioni suggerivano grande prudenza e una possibile panchina per il centrale ex Torino, l’allenatore ha chiuso il caso confermandone la titolarità indiscussa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Bremer già carico verso Juve Roma: il messaggio inequivocabile del brasiliano verso il big match in programma sabato allo Stadium – FOTO
Leggi anche: Juve Roma, un big a rischio per il match dell’Allianz Stadium: lo stop potrà tenerlo fuori dal match contro i bianconeri di Spalletti
Bremer sì, Bremer no: Juventus-Roma e quel dubbio di Spalletti - Roma e il dubbio di Luciano Spalletti lascia tutti senza parole. juvelive.it
Infortunio Bremer, slitta il rientro dal 1': allarme Juve - Pessime notizie per la Juve a poche ore dalla partitissima contro la Roma: ecco cosa sta succedendo al difensore Bremer ... diregiovani.it
Bremer: quando torna in campo il difensore brasiliano della Juventus? - Bremer torna a disposizione della Juventus: convocato per la Champions contro il Pafos, il difensore brasiliano è pronto a rientrare in Serie A. tag24.it
Juventus, ancora dubbi su Bremer: cosa filtra verso la Roma - facebook.com facebook
La #Juve di Spalletti aspetta la Roma: dal dubbio Bremer alla certezza Koop x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.