Branduardi torna a Ferrara | Futuro Antico IX racconta la corte estense

Il ritorno di Angelo Branduardi a Ferrara segna un nuovo capitolo con Futuro Antico IX, un viaggio musicale che celebra la ricca storia della corte estense. Un omaggio alle radici e alle tradizioni che hanno plasmato il patrimonio culturale della città, portando in scena un mix di suoni antichi e contemporanei. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della storia, che si svolge a partire dal 19 dicembre.

© Sbircialanotizia.it - Branduardi torna a Ferrara: Futuro Antico IX racconta la corte estense Da oggi 19 dicembre prende il via la nuova tappa discografica di Angelo Branduardi: Futuro Antico IX, dedicato a Ferrara e alla musica fiorita alla corte degli Este. Un progetto che riapre l’ascolto su pagine antiche, riportandole nel presente con sensibilità e rigore. Un capitolo ferrarese dentro la saga Futuro Antico Futuro Antico IX, sottotitolato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it Leggi anche: Premio giornalistico “Mimmo Ferrara”, al via la IX edizione Leggi anche: Angelo Branduardi chiude il 2025 con un concerto speciale a Ferrara Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Angelo Branduardi torna con un nuovo “Futuro Antico”: omaggio a Ferrara in concerto l’11 dicembre; foto e video +++ ANGELO BRANDUARDI A FERRARA. TORNA CON IL NUOVO CAPITOLO DI “FUTURO ANTICO” DEDICATO A FERRARA. IN CONCERTO L'11 DICEMBRE AL TEATRO COMUNALE; Alla corte del Maestro Branduardi: Bella Brunetta, il canto degli Este; Angelo Branduardi festeggia i 30 anni di Ferrara città Unesco. Angelo Branduardi torna con il nuovo capitolo di "Futuro Antico" dedicato a Ferrara - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Angelo Branduardi torna con il nuovo capitolo di "Futuro Antico" dedicato a Ferrara ... cronacacomune.it

ANGELO BRANDUARDI: FUTURO ANTICO IX- FERRARA: LA MUSICA ALLA CORTE DEGLI ESTENSI- IN RADIO IL SINGOLO “BELLA BRUNETTA” - IN RADIO IL SINGOLO "BELLA BRUNETTA" ... politicamentecorretto.com

«La musica non appartiene al tempo»: Branduardi riporta il Rinascimento a Ferrara e si confessa a Domanipress - Ferrara si prepara a tornare capitale musicale d’Europa, sospesa tra passato e presente, grazie a Angelo Branduardi, che l’11 dicembre salirà sul palco del Teatro Comunale Claudio Abbado con un concer ... domanipress.it

Tra il pubblico anche Jovanotti, invitato a tornare nel 2026 ad Assisi in occasione del grande centenario francescano - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.