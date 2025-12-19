Nel luglio 2024, il gruppo cinese Chery debuttava in Italia presentandosi in pompa magna all’Excelsior Gallia di Milano. Il brand di Wuhu varcava i confini forte di un venduto del 2023 pari a 1.88 milioni di auto di cui 940 mila esportate nei cinque continenti in cui era già presente. Numeri che aprivano una breccia in cui Chery si candidava a sfidare la concorrenza nel segmento dei suv compatti con due modelli apripista prodotti sotto i marchi Omoda e Jaecoo. Un anno dopo, la breccia è diventata un varco, con 2.204 immatricolazioni registrate solo nel mese di novembre di cui 1.331 Omoda e 873 Jaecoo e che oltre a valere un aumento del 20% quale migliore risultato mensile, ricavano una quota di mercato pari al 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Brandini apre le porte a Omoda e Jaecoo, i brand cinesi che sanno come prendersi l'Italia

