Il Milan guarda ad un ex Inter per il 2026 con i rossoneri che potrebbero chiudere un colpo a sorpresa per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Non c’è solo il calciomercato invernale nei pensieri delle squadre, ma in molti si stanno muovendo in vista dell’estate del 2026 e tra questi c’è il Milan. Il Milan su un ex Inter per il 2026 (Ansa Foto) – calciomercato.it I rossoneri hanno messo nel mirino un calciatore ex Inter che sta confermando, in questa prima parte di stagione, quanto di buono fatto vedere durante la scorsa annata. Un colpo che il club meneghino potrebbe mettere a segno da una rivale italiana, sfruttando altre situazioni di mercato e mettendo in piedi una sorta di scambio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Botto di fine anno, l’ex Inter per Allegri: affare a sorpresa in casa Milan

Leggi anche: Inter Milan, Chivu con un problema chiave: Allegri valuta un cambio a sorpresa

Leggi anche: Serie A, dominio rossonero! Il Milan di Allegri davanti a Inter e Roma. Como sorpresa d’autunno. La curiosa statistica

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Non rischiare la vita per un botto! Anche quest’anno, in vista dei festeggiamenti di fine anno, il personale del Commissariato di Otranto e gli artificieri hanno incontrato gli studenti delle scuole del territorio per parlare di prevenzione e sicurezza. Durante gli inco - facebook.com facebook