Botti illegali ' Kobra 11' nell' auto lasciata nel parcheggio del centro commerciale

Nel parcheggio di un centro commerciale di Aversa, i poliziotti del Commissariato hanno scoperto un giovane con 80 botti illegali a bordo della sua auto. La verifica ha portato alla denuncia per detenzione illegale di materiale esplodente. Un intervento che sottolinea l’importanza della vigilanza contro pratiche pericolose e illegali, garantendo la sicurezza pubblica e prevenendo potenziali incidenti.

© Casertanews.it - Botti illegali, 'Kobra 11' nell'auto lasciata nel parcheggio del centro commerciale Beccato con 80 botti illegali in auto. E’ la scoperta fatta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa che hanno denunciato un venticinquenne per il reato di detenzione illegale di materiale esplodente. Nell’ambito di mirati servizi volti a prevenire illeciti nel settore. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Auto rubata nel parcheggio del centro commerciale trovata cannibalizzata nelle campagne Leggi anche: Morto il 78enne urtato da un'auto nel parcheggio del centro commerciale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cobra in auto tra due bimbi di 2 e 10 anni. In manette i genitori: l'auto era piena di esplosivo; Napoli, in auto trasportavano 29 «Cobra» accanto ai figli di 2 e 10 anni: genitori arrestati; Napoli, nell’auto coi bimbi anche 2 chili di botti illegali, arrestati i genitori; Botti illegali, fermati in auto a Cercola con 29 ordigni: arrestata coppia di genitori. Orta di Atella, botti illegali “Kobra 11” in auto: denunciato un 25enne - Il conto alla rovescia verso le festività accende l’attenzione delle forze dell’ordine su un fronte delicato e potenzialmente ... pupia.tv

Due laboratori di botti illegali scoperti nel Casertano: sequestrate 13 tonnellate di fuochi, potevano esplodere - La tragedia di Ercolano, la città nella provincia di Napoli in cui, il 18 novembre del 2024, una fabbrica di botti illegali è esplosa, uccidendo tre persone, non sembra aver insegnato niente: due ... fanpage.it

Rizziconi, scoperto arsenale di botti illegali: sequestrati 120 chili di materiale esplodente: Un vero e proprio deposito di artifizi pirotecnici illegali, potenzialmente destinato a rifornire il mercato clandestino in vista delle festività natalizie, è stato scoperto dai Car - facebook.com facebook

Il blitz è scattato durante un controllo mirato contro il traffico di botti illegali, un fenomeno che tende a intensificarsi nelle settimane precedenti le festività di fine anno x.com

