Botta e risposta tra Auletta e il sindaco.

Un acceso scambio di opinioni tra il consigliere di opposizione Francesco Auletta e il sindaco Michele Conti riguardo al tavolo tecnico per la nuova caserma del Reggimento Tuscania dei Carabinieri al Cisam. Due visioni divergenti si confrontano sulla gestione e il futuro di questa importante infrastruttura, evidenziando le diverse prospettive sulla sicurezza e lo sviluppo della città.
Botta e risposta tra il consigliere di opposizione Francesco Auletta (Diritti in Comune) e il sindaco Michele Conti sul tavolo tecnico della nascitura caserma del Reggimento Tuscania- carabinieri al Cisam. Auletta chiede al Comune che si proponga all’interno del tavolo tecnico ministeriale presieduto dal commissario straordinario per la costruzione della caserma. Conti dice: "Non vi è alcun obbligo di proporsi all’interno di un tavolo tecnico dove non si parla di enti locali ma di soggetti con specifiche competenze tecniche che servono a risolvere eventuali problematicità. Faccio inoltre presente che se stamattina il Comune si presentasse ai cancelli del Cisam, gli sarebbe impedito l’accesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
