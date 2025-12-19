Un acceso scambio di opinioni tra il consigliere di opposizione Francesco Auletta e il sindaco Michele Conti riguardo al tavolo tecnico per la nuova caserma del Reggimento Tuscania dei Carabinieri al Cisam. Due visioni divergenti si confrontano sulla gestione e il futuro di questa importante infrastruttura, evidenziando le diverse prospettive sulla sicurezza e lo sviluppo della città.

© Lanazione.it - Botta e risposta tra Auletta e il sindaco

Botta e risposta tra il consigliere di opposizione Francesco Auletta (Diritti in Comune) e il sindaco Michele Conti sul tavolo tecnico della nascitura caserma del Reggimento Tuscania- carabinieri al Cisam. Auletta chiede al Comune che si proponga all’interno del tavolo tecnico ministeriale presieduto dal commissario straordinario per la costruzione della caserma. Conti dice: "Non vi è alcun obbligo di proporsi all’interno di un tavolo tecnico dove non si parla di enti locali ma di soggetti con specifiche competenze tecniche che servono a risolvere eventuali problematicità. Faccio inoltre presente che se stamattina il Comune si presentasse ai cancelli del Cisam, gli sarebbe impedito l’accesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Piscina comunale di Morra De Sanctis, ancora tante incognite: botta e risposta tra Sindaco e minoranza

Leggi anche: Porti, rifiuti e Casa della salute. Botta e risposta sindaco-minoranza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Botta e risposta tra Auletta e il sindaco.

Botta e risposta tra Auletta e il sindaco - Botta e risposta tra il consigliere di opposizione Francesco Auletta (Diritti in Comune) e il sindaco Michele Conti sul ... lanazione.it