Bosco ha fatto miracoli

Il legame tra prima squadra e settore giovanile della Vis si rafforza, creando un’unica grande famiglia. Durante le cene di Natale, circa 350 tesserati hanno condiviso momenti di festa, suddivisi tra le diverse realtà del club. Un segnale di crescita e unità che conferma come i giovani siano il cuore pulsante del futuro sportivo della società. Bosco ha fatto miracoli, ma il vero miracolo è l’entusiasmo che unisce tutti.

Prima squadra e settore giovanile della Vis sempre più uniti: "Alle cene di Natale – dice il responsabile del settore giovanile Devin Alacqua – erano presenti in una la parte agonistica, nell'altra la parte pre-agonistica e l'Academy, in tutto coinvolti circa 350 tesserati. A ogni cena ha presenziato un gruppo di giocatori della prima squadra con ragazzi e ragaze del settore giovanile". Per tutti loro tante sorprese: "Nella cena dei più piccoli è arrivato anche Babbo Natale. In entrambe abbiamo comunque regalato a tutti qualcosa di brandizzato Vis Pesaro. È stato bello vedere gli occhi lucidi dei più piccoli nel poter avere accanto i loro idoli.

