Bosch porta l’AI nel cockpit | al CES 2026 debutta la AI extension platform

L’industria automotive sta vivendo una trasformazione strutturale: il software, e soprattutto l’intelligenza artificiale (AI), sta diventando il cuore dell’esperienza di guida e della vita a bordo. Bosch, tra i protagonisti di questa evoluzione, accelera sull’AI “in-car” e punta a trasformare il cockpit in un compagno intelligente e proattivo. Il palcoscenico scelto è uno dei più influenti al mondo: al CES® 2026 di Las Vegas, l’azienda presenterà la nuova AI extension platform, un’unità di calcolo ad alte prestazioni abilitata all’AI pensata per realizzare un cockpit di nuova generazione. La nuova AI extension platform. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

