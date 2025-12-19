Bornasco hashish nascosto nella barretta di cioccolato | denunciato 18enne

Bornasco (Pavia), 19 dicembre 2025 - Del 'cioccolato' nascosto, anzi camuffato, in una confezione di Kit Kat. Come la cocaina viene chiamate 'neve' e la marijuana semplicemente 'erba', dal colore marroncino dell' hashish deriva l'appellativo che ha forse ispirato il giovane presunto spacciatore nell'occultare la droga in un contenitore verosimile. Il Controllo e la Scoperta. Ma è stato ugualmente scoperto. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia, nella giornata di ieri, giovedì 18 dicembre, stavano effettuando un normale servizio di pattugliamento nel Pavese quando, transitando nel centro abitato di Gualdrasco, frazione di Bornasco, hanno notato il giovane che lasciava cadere a terra un oggetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

