Boom gonorrea giovani e infezioni sessuali in salita in Ue ‘gap test e prevenzione’

Le infezioni sessualmente trasmissibili sono in costante aumento in tutta l'Unione europea, con un incremento preoccupante tra i giovani. Un recente rapporto dell'Ecdc evidenzia la necessità di migliorare i test e le strategie di prevenzione per contrastare questa tendenza crescente e tutelare la salute pubblica.

(Adnkronos) – Le infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) "continuano ad aumentare in tutta l'Unione europea e nello Spazio economico europeo (UeSee)", segnala un nuovo rapporto pubblicato oggi dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che rivela "un panorama complesso di risposte nazionali" e avverte: sebbene la maggior parte dei Paesi abbia adottato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Prevenzione infezioni sessuali: meno condilomi grazie al vaccino contro l’HPV Leggi anche: Non solo gonorrea e sifilide, aumentano infezioni trasmesse sessualmente: allarme da Mpox a tigna La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Libri, Bernardi (UniPg): Democrazia Usa a rischio, Trump promuove atteggiamento neoimperiale; Libri, Fiorentino (Roma Tre): Democrazia americana affronta sfide storiche nell’era Trump; Libri, Del Pero (SciencesPo di Parigi): Democrazia americana in crisi, Trump ne è il prodotto; TikTok, ByteDance firma accordo per nuova società Usa. Boom gonorrea giovani e infezioni sessuali in salita in Ue, 'gap test e prevenzione' - Le infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) 'continuano ad aumentare in tutta l'Unione europea e nello Spazio economico europeo (Ue/See)', segnala un nuovo rapporto pubblicato oggi dall'Ecdc, Centro ... adnkronos.com

Boom di infezioni sessuali tra i giovani/ Superficialità e comportamenti a rischio i problemi principali - I numeri parlano chiaro e sono tutt’altro che rassicuranti: le infezioni sessuali da gonorrea sono aumentate del 100% rispetto al 2019, la sifilide ha visto un’impennata del 50% e la clamidia è ... ilsussidiario.net

Ist. Infezioni in crescita: +83% gonorrea e +25% sifilide in tre anni. +21% la clamidia tra i giovani. Msm i più colpiti. L’allarme dell’Iss - Nel 2023 si registrano aumenti significativi per tutte le principali infezioni sessualmente trasmesse. quotidianosanita.it

IST in aumento tra i giovani: serve più informazione, diagnosi precoce e prevenzione. Le infezioni sessualmente trasmissibili crescono in Italia, con un forte impatto proprio sugli adolescenti e sui giovani adulti. A preoccupare sono soprattutto il boom della g - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.