Bonus mamme l’Inps completa oltre 580 mila pagamenti | in Italia la tutela della famiglia resta centrale

L’Inps ha completato il pagamento di oltre 580 mila bonus mamme, per un importo complessivo pari a circa 242 milioni di euro, come sostegno delle lavoratrici madri con due o più figli. La misura è stata disciplinata dalla circolare Inps n. 139 del 28 ottobre 2025 e rappresenta un intervento strutturale di integrazione al reddito a favore dell’occupazione femminile. A fronte di circa 675.000 domande arrivate, l’istituto ha già disposto 580.238 pagamenti, confermando una grande capacità di risposta e una forte riduzione dei tempi di lavorazione. Bonus mamme, l’Inps ha completato i pagamenti per i nuclei con due o più figli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

