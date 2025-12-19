Bonus mamme 2025 Inps | Oltre 580mila pagamenti già disposti per circa 242 milioni

L’Inps ha completato oggi 19 dicembre i pagamenti del Bonus Mamme 2025, con oltre 580mila bonifici già disposti per circa 242 milioni di euro. Un sostegno importante rivolto alle lavoratrici madri con due o più figli, volto a riconoscere il loro impegno e contribuire al benessere familiare.

L’Inps completa oggi 19 dicembre il pagamento di oltre 580mila Bonus Mamme, per un importo complessivo pari a circa 242 milioni di euro, a sostegno delle lavoratrici madri con due o più figli. La misura, prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è stata disciplinata dalla circolare Inps n. 139 del 28 ottobre 2025 e rappresenta un intervento strutturale di integrazione al reddito a favore dell’occupazione femminile. A fronte di circa 675.000 domande pervenute, l’Istituto ha già disposto 580.238 pagamenti, confermando un’elevata capacità di risposta e una significativa riduzione dei tempi di lavorazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

