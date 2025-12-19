Bonus in busta paga | le tre soglie che possono cambiare in peggio lo stipendio
Bonus in busta paga, eccoli arrivare con la fine dell’anno. Ma attenzione, ci sono tre numeri da tenere a mente: mille, duemila e cinquemila euro. Superarli può fare la differenza tra un bonus netto e uno tassato come reddito ordinario. Bonus in busta paga e fringe benefit: soglie di mille e duemila euro. La normativa prevede che i bonus inseriti in busta paga nel corso dell’anno, in particolare i cosiddetti fringe benefit possano essere esclusi da tassazione ordinaria entro determinati limiti. Per il triennio 2025-2027, la soglia di esenzione è stata innalzata rispetto al regime ordinario e fissata a mille euro per la maggior parte dei dipendenti. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Stipendio docenti e ATA, come riconoscere se lo stipendio è corretto. Quando gli aumenti e quanto in busta paga? VIDEO
Leggi anche: Nuovo contratto per gli infermieri, di quanto aumenta lo stipendio in busta paga e le altre novità
Stipendi, aumenti in arrivo da gennaio 2026: come cambia la busta paga; Bonus dipendenti 2025 in busta paga, quali sono i limiti da verificare per ottenere l'esenzione?; Conguaglio in busta paga: rimborsi, trattenute e sorprese fiscali di dicembre; DICEMBRE 2025: BUSTA PAGA PIÙ LEGGERA E LA BEFFA DELL’IRPEF. LA DIGNITÀ STIPENDIALE È ANNULLATA DALLO STATO!.
Bonus in busta paga: le tre soglie che possono cambiare (in peggio) lo stipendio - Superarli fa scattare la tassazione ordinaria e può trasformare il premio in reddito tassato Bonus in busta paga, eccoli ... panorama.it
Bonus dipendenti 2025 in busta paga, quali sono i limiti da verificare per ottenere l’esenzione? - 000 euro per canoni di locazione e spese di manutenzione e fino a 1. startupitalia.eu
Bonus dipendenti 2025 in busta paga: i limiti annuali da verificare - Dicembre è tempo di bilanci, anche per i bonus ricevuti in busta paga dai datori di lavoro nell’arco dell’anno che, per beneficiare dell’esenzione fiscale prevista, non devono superare determinate ... adnkronos.com
Scade oggi il termine per la presentazione della domanda del Bonus Mamme 2025, le lavoratrici madri possono ottenere un contributo fino a 480 euro in busta paga. In alcuni specifici casi, per inviare la richiesta, c’è tempo fino al 31 gennaio 2026. Per sapern - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.