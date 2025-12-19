Bonus in busta paga, eccoli arrivare con la fine dell’anno. Ma attenzione, ci sono tre numeri da tenere a mente: mille, duemila e cinquemila euro. Superarli può fare la differenza tra un bonus netto e uno tassato come reddito ordinario. Bonus in busta paga e fringe benefit: soglie di mille e duemila euro. La normativa prevede che i bonus inseriti in busta paga nel corso dell’anno, in particolare i cosiddetti fringe benefit possano essere esclusi da tassazione ordinaria entro determinati limiti. Per il triennio 2025-2027, la soglia di esenzione è stata innalzata rispetto al regime ordinario e fissata a mille euro per la maggior parte dei dipendenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bonus in busta paga: le tre soglie che possono cambiare (in peggio) lo stipendio

