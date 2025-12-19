Bonus fino a 1.500 euro per chi iscrive i figli alla scuola paritaria | chi potrà averlo

La manovra economica del governo Meloni introduce un nuovo incentivo: un bonus fino a 1.500 euro per le famiglie che scelgono di iscrivere i propri figli alle scuole paritarie. Questa misura mira a sostenere le spese scolastiche e promuovere l’istruzione privata, offrendo un aiuto concreto alle famiglie italiane che preferiscono optare per questa soluzione educativa. Un sostegno importante che potrebbe fare la differenza nella scelta scolastica di molti.

Nella manovra economica del governo Meloni c'è anche il bonus per chi decide di fare frequentare ai propri figli scuole paritarie. Lo prevede un emendamento ad hoc. Non sarà per tutti, secondo quanto previsto finora ci sarà un limite di reddito.Secondo la banca dati del ministero del Merito. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Il bonus da 1.500 euro per chi iscrive i figli alle scuole private

Leggi anche: 1.500 euro di bonus per chi iscrive i figli alle paritarie e 20milioni di finanziamento

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Contributi a Fondo Perduto 2026: Cosa Sono e Come Ottenerli (Guida Pratica); Torna il bonus mamma e bebè 1500 euro per ogni nuovo nato; Bonus da 1.500 euro: scopri subito se sei tra gli italiani che possono riceverlo; Come funziona il Bonus Snai fino a 1500€ per le scommesse e casinò.

Arriva il bonus per le paritarie, fino a 1500 euro nel 2026 - Arriva il bonus paritarie nel 2026: si tratta di un contributo fino a 1500 euro per le famiglie con Isee entro i 30mila euro e riguarda gli studenti che frequentano una scuola paritaria secondaria di ... ansa.it