Bonus da 1.500 euro per le scuole paritarie | cosa cambia con la manovra 2026

Con la legge di bilancio per il 2026 entra in scena una misura destinata a far discutere, un voucher fino a 1.500 euro per le famiglie che scelgono di iscrivere i figli alle scuole paritarie. Il contributo è contenuto in un emendamento alla manovra economica e punta a sostenere i nuclei con reddito Isee non superiore a 30 mila euro, introducendo un aiuto economico mirato per coprire parte delle spese scolastiche. Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aggiornati al 31 agosto 2024, sono oltre 770 mila gli studenti che frequentano istituti paritari in Italia. La platea potenzialmente interessata dal provvedimento riguarda in particolare gli alunni della scuola secondaria di primo grado e quelli iscritti al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, ambiti su cui si concentra il nuovo intervento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

