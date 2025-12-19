Il calcio italiano si infiamma con le parole di Boniek, che vede una lotta serrata per lo scudetto tra Napoli, Milan e Inter, considerate più attrezzate. La Juventus e la Roma restano in corsa, alimentando sogni e speranze di conquista. Una stagione ancora aperta, ricca di emozioni e sorprese, mentre gli appassionati attendono con trepidazione i prossimi sviluppi della lotta al titolo.

© Parlami.eu - Boniek: “Scudetto lotta a tre”

Boniek: ” Scudetto lotta a tre”. “Napoli, Milan ed Inter sono più attrezzate per lo Scudetto. Juve Roma? Sognare è lecito”. Boniek in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato della lotta Scudetto soffermandosi anche sulla sfida fra Juventus e Roma.. Intervenuto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Zbigniew Boniek ha parlato della Serie A facendo un breve punto anche su Juventus e Roma.. JUVE E ROMA OLTRE IL QUARTO POSTO – “Sognare non è mai vietato e non costa neanche niente. Soprattutto dalle parti di Roma, dove le meraviglie succedono ogni trenta anni. Ma dobbiamo anche essere realisti, le altre sembrano più attrezzate, parlo di Napoli, Milan e Inter. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Leggi anche: Boniek: “Lotta ‘Scudetto’? Per me sarà una lotta tra quattro squadre, ma non la Juventus”

Leggi anche: Boniek sullo scudetto: «Sarà una lotta tra queste squadre…»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Boniek: "Scudetto, lotta fra Milan, Inter, Napoli e Roma. Gattuso persona vera" - "Sarà una lotta tra Milan, Inter, Napoli e Roma. tuttomercatoweb.com

Totti: "Il lavoro di Gasperini? Non si vede ancora, pensa quando si vedrà... Per lo scudetto è lotta a tre" - Queste le parole di Francesco Totti, intervistato ai microfoni di Dazn in occasione del Grand Slam Padel Show. corrieredellosport.it

Boniek: "Gasperini straordinario. Lo scudetto sarebbe un miracolo, in caso di vittoria contro la Juve si tornerebbe a sognare" bit.ly/490wIJZ #AsRoma x.com

Boniek a Forzaroma.info parla della stagione: “Gasp sta facendo un piccolo miracolo, la Roma non ha il materiale umano per stare così in alto. Ranieri e Massara stanno facendo bene. Dybala. Se stesse sempre bene sarebbe da Real Madrid, purtroppo i prob - facebook.com facebook