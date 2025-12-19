Boniek | Napoli Milan ed Inter sono più attrezzate per lo Scudetto Juve Roma? Sognare è lecito ma…
Zbigniew Boniek analizza la corsa allo Scudetto in Serie A, sottolineando come Napoli, Milan e Inter siano più attrezzate per la vittoria finale. Sulla Juventus e Roma, il suo sguardo è più cauto, lasciando spazio ai sogni ma con qualche riserva. Un quadro sfumato e realistico sulla lotta al titolo, tra ambizioni e sfide da affrontare.
Boniek in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato della lotta Scudetto soffermandosi anche sulla sfida fra Juventus e Roma Intervenuto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Zbigniew Boniek ha parlato della Serie A facendo un breve punto anche su Juventus e Roma. JUVE E ROMA OLTRE IL QUARTO POSTO – «Sognare non è mai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
