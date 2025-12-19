Boniek | Napoli Milan ed Inter sono più attrezzate per lo Scudetto Juve Roma? Sognare è lecito ma…

Zbigniew Boniek analizza la corsa allo Scudetto in Serie A, sottolineando come Napoli, Milan e Inter siano più attrezzate per la vittoria finale. Sulla Juventus e Roma, il suo sguardo è più cauto, lasciando spazio ai sogni ma con qualche riserva. Un quadro sfumato e realistico sulla lotta al titolo, tra ambizioni e sfide da affrontare.

Napoli-Milan: 2-0, azzurri in finale! Sfida alla vincente di Bologna-Inter - Napoli–Milan, semifinale di Supercoppa Italiana: diretta live su AreaNapoli. areanapoli.it

Boniek a Gazzetta: 'Non ho ancora visto la Juventus giocare bene. Mai detto niente di offensivo sui bianconeri' - facebook.com facebook

