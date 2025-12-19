In vista dello scontro diretto all’Allianz Stadium, Boniek si apre sulla sua posizione riguardo alla Juventus, smentendo qualsiasi attrito e sottolineando la sua stima per Yildiz, che vede come potenziale top assoluto. L’ex calciatore e dirigente ha espresso il suo punto di vista senza risparmiare parole, cercando di chiarire eventuali fraintendimenti e alimentando l’attesa per la sfida di domani.

© Juventusnews24.com - Boniek ammette: «Mi dispiace che qualcuno a Torino mi veda come un “nemico”. Non ho mai detto niente di offensivo sulla Juventus». Poi su Yildiz: «Può diventare un top assoluto»

Boniek, doppio ex di Juve e Roma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista dello scontro diretto di domani all’Allianz Stadium. A La Gazzetta dello Sport, Zbigniew Boniek ha presentato da doppio ex Juve Roma di domani all’Allianz Stadium. SPALLETTI E GASPERINI – «Gasperini sta facendo un lavoro straordinario, quasi sorprendente per alcuni versi. Non penso che ad inizio stagione ci fossero molte persone capaci di pensare ad una partenza così buona della Roma. Gasperini è duro, onesto, fa lavorare tutti allo stesso modo e non si nasconde dietro a facce o commenti. Dall’altra parte, invece, Spalletti ha preso in mano la barca da poco, ma mi sembra gli stia già dando un indirizzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

