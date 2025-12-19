Bongino verso l’uscita dall’Fbi Trump punta su Andrew Bailey
Dan Bongino sta per lasciare la sua posizione di vicedirettore dell’Fbi a gennaio, segnando un importante cambio di passo. Nel frattempo, Donald Trump si concentra su Andrew Bailey, puntando su una figura che potrebbe influenzare profondamente il panorama politico e di sicurezza. Questi eventi evidenziano le trasformazioni in atto nel mondo dell’intelligence e della leadership repubblicana, segnando un momento di grande fermento negli Stati Uniti.
La partenza di Dan Bongino dalla vicedirezione dell’Fbi alla fine avverrà a gennaio, come anticipato già dallo scoop del piccolo giornale conservatore New York Sun, a cui era segui. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Bongino, il vicedirettore dell'Fbi che doveva vendicare Trump e ora vacilla
Leggi anche: Il vicedirettore dell’FBI, Dan Bongino, lascerà il suo incarico
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.