Bondi Beach 7 arresti Domenica lutto

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica di tensione a Sydney, con sette uomini fermati nelle vicinanze di Bondi Beach, sospettati di legami ideologici con gli autori dell’attacco. La città si ritrova in lutto e in allerta, mentre le autorità intensificano le indagini per chiarire i motivi di un episodio che ha scosso la tranquilla comunità costiera. La vicenda solleva interrogativi sulla minaccia del terrorismo interno e sulla sicurezza pubblica.

Immagine generica

9.17 Fermati a Sydney 7 uomini che avrebbero legami ideologici con padre e figlio autori dell'assalto a Bond Beach. Così la polizia, precisando che i 7 non hanno un'associazione diretta con gli attentatori. Il gruppo aveva pianificato una visita a Bondi Beach. Domenica lutto nazionale in Australia per le 15 persone uccise mentre celebravano la festa ebraica di Hannukah. Il premier annuncia un programma per ricomprare ai privati armi "superflue, recentemente vietate e illegali". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: L’Australia è in lutto dopo l’attentato antisemita che ha causato 15 morti a Bondi beach

Leggi anche: Bondi Beach, sparatoria a festa ebraica

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quaranta chili di coca nell'auto: due arresti a Capolago; Roma, 11 indagati tra minorenni e adulti per torture, sequestro ed esplosione a Massimina e Primavalle; Fermati e poi rilasciati i sette uomini arrestati a Sydney; Ostia, controlli straordinari dei carabinieri: 6 arresti, 3 rintracciati e sequestri di droghe per un valore di 100.000 Euro.

bondi beach 7 arrestiAustralia: polizia arresta 7 uomini, ‘preparavano azione violenta’ - ovest di Sydney, dopo una soffiata secondo cui avrebbero pianificato una "azione violenta" nella città ancora sconvolta dalla strage di ... swissinfo.ch

bondi beach 7 arrestiBondi Beach: chi sono gli attentatori, le vittime, l'eroe di Sydney e il nuovo video dell'attacco - Dalla sparatoria alla festa di Hanukkah all’eroe che ha disarmato uno degli attentatori: cosa sappiamo sull’attacco di Bondi Beach a Sydney ... tg.la7.it

bondi beach 7 arrestiSparatoria a Sydney: il video dell'uomo che disarma un attentatore a Bondi Beach - Mentre gli attentatori sparavano sulla folla radunata a Bondi Beach per la festività di Hanukkah, un uomo è riuscito ad ... tg.la7.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.