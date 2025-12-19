Bondi Beach 7 arresti Domenica lutto

Domenica di tensione a Sydney, con sette uomini fermati nelle vicinanze di Bondi Beach, sospettati di legami ideologici con gli autori dell’attacco. La città si ritrova in lutto e in allerta, mentre le autorità intensificano le indagini per chiarire i motivi di un episodio che ha scosso la tranquilla comunità costiera. La vicenda solleva interrogativi sulla minaccia del terrorismo interno e sulla sicurezza pubblica.

9.17 Fermati a Sydney 7 uomini che avrebbero legami ideologici con padre e figlio autori dell'assalto a Bond Beach. Così la polizia, precisando che i 7 non hanno un'associazione diretta con gli attentatori. Il gruppo aveva pianificato una visita a Bondi Beach. Domenica lutto nazionale in Australia per le 15 persone uccise mentre celebravano la festa ebraica di Hannukah. Il premier annuncia un programma per ricomprare ai privati armi "superflue, recentemente vietate e illegali".

