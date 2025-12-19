Bomba day a Monterotondo saranno evacuate 2.500 persone nella zona rossa | l' elenco completo delle vie interessate
Giovedì 18 dicembre, la protezione civile ha iniziato a informare i residenti di Monterotondo riguardo al Bomba Day di domenica 21 dicembre, durante il quale saranno evacuate circa 2.500 persone nella zona rossa. Ecco l'elenco completo delle vie interessate. Un’operazione importante per garantire la sicurezza di tutta la comunità.
Già dalla mattina di oggi, giovedì 18 dicembre, la protezione civile ha avviato un volantinaggio per comunicare ai residenti cosa dovranno nel “bomba day” domenica 21 dicembre. A partire dalle 7:30 circa del mattino, infatti, inizieranno a Monterotondo le operazioni per rimuovere un ordigno. 🔗 Leggi su Romatoday.it
