bologna sit in alla stazione centrale per il caro biglietti e il diritto allo studio

L’organizzazione giovanile “Cambiare Rotta”, insieme ad altri studenti e simpatizzanti, ha organizzato questo pomeriggio un sit in di protesta davanti l’ingresso della stazione Centrale di Bologna. La protesta era rivolta ai ministri Salvini e Bernini per il caro biglietti, che nel periodo delle feste rende difficile ai fuori sede poter tornare a casa, e per il diritto allo studio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Cortei pro Flotilla: devastate le Officine a Torino, sospesi i treni a Bologna, tensioni a Roma, bloccato il porto a Palermo.
Stazione di Bologna, manifestazione pro-Palestina occupa i binari: ripresa la circolazione dei treni dopo un'ora - Sono alcune centinaia i giovani manifestanti per la Palestina che stanno occupando i binari della Stazione Centrale di Bologna. ilmessaggero.it
Bologna, corteo pro Palestina occupa stazione. Ripresa la circolazione dei treni. Salvini: «Ci saranno conseguenze» - Almeno un migliaio di attivisti pro Palestina hanno occupato a Bologna i binari della stazione centrale, dove i manifestanti si sono riversati al grido di “Palestina libera” e “se non cambierà ... corrieredibologna.corriere.it
