bologna sit in alla stazione centrale per il caro biglietti e il diritto allo studio

L’organizzazione giovanile “Cambiare Rotta”, insieme ad altri studenti e simpatizzanti, ha organizzato questo pomeriggio un sit in di protesta davanti l’ingresso della stazione Centrale di Bologna. La protesta era rivolta ai ministri Salvini e Bernini per il caro biglietti, che nel periodo delle feste rende difficile ai fuori sede poter tornare a casa, e per il diritto allo studio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

