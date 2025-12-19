Bologna Inter Vincenzo Italiano ha scelto il tridente | ecco chi gioca stasera
Stasera Bologna e Inter si sfidano in un match cruciale, con il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano che ha scelto il formazione con un tridente offensivo. La formazione bolognese si prepara a scendere in campo con determinazione, puntando su scelte tattiche mirate per affrontare una delle squadre più temute del campionato. Ecco le sorprese e le scelte di Italiano per questa sfida fondamentale.
Inter News 24 Bologna Inter, mister Vincenzo Italiano sembra aver scelto il tridente che questa sera andrà ad affrontare l’Inter. Ecco chi giocherà. Tutto pronto a Riyadh per la semifinale di Supercoppa Italiana. Secondo quanto riferito da SportMediaset, l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano, tecnico noto per il suo gioco offensivo e la grande intensità, ha sciolto le riserve sull’undici titolare che affronterà l’Inter. In porta confermato Federico Ravaglia, reattivo estremo difensore cresciuto nel vivaio rossoblù. La linea a quattro sarà composta dallo svedese Emil Holm, il possente norvegese Erik Heggem, il centrale colombiano Jhon Lucumí — pilastro della retroguardia — e lo spagnolo Juan Miranda. 🔗 Leggi su Internews24.com
