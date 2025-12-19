Stasera Bologna e Inter si sfidano in un match cruciale, con il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano che ha scelto il formazione con un tridente offensivo. La formazione bolognese si prepara a scendere in campo con determinazione, puntando su scelte tattiche mirate per affrontare una delle squadre più temute del campionato. Ecco le sorprese e le scelte di Italiano per questa sfida fondamentale.

© Internews24.com - Bologna Inter, Vincenzo Italiano ha scelto il tridente: ecco chi gioca stasera

Inter News 24 Bologna Inter, mister Vincenzo Italiano sembra aver scelto il tridente che questa sera andrà ad affrontare l’Inter. Ecco chi giocherà. Tutto pronto a Riyadh per la semifinale di Supercoppa Italiana. Secondo quanto riferito da SportMediaset, l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano, tecnico noto per il suo gioco offensivo e la grande intensità, ha sciolto le riserve sull’undici titolare che affronterà l’Inter. In porta confermato Federico Ravaglia, reattivo estremo difensore cresciuto nel vivaio rossoblù. La linea a quattro sarà composta dallo svedese Emil Holm, il possente norvegese Erik Heggem, il centrale colombiano Jhon Lucumí — pilastro della retroguardia — e lo spagnolo Juan Miranda. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Probabili formazioni Juve Cagliari, Vlahovic gioca dal 1? minuto? Ecco le sue condizioni fisiche: Spalletti ha scelto il tridente offensivo

Leggi anche: Mercato Inter, Ausilio ha scelto il difensore per l’estate? Ecco chi sembra in pole position

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bologna-Inter in Supercoppa, la conferenza stampa di Italiano LIVE; Bologna-Inter, Vincenzo Italiano in conferenza: Meritiamo di esserci. Inter forte ma abbiamo personalità; Supercoppa, Bologna-: le attività di vigilia; Italiano prima di Bologna-Inter in Supercoppa: Noi loro bestia nera? Sì, e abbiamo meno da perdere.

Supercoppa, dove vedere Bologna-Inter in tv e in streaming, orario e formazioni - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla seconda semifinale della Supercoppa Italiana: le formazioni di Bologna- sport.virgilio.it