Stasera a Riyad si sfidano Bologna e Inter per la seconda semifinale della 38ª edizione della Supercoppa Italiana. Orario del calcio d'inizio, diretta in chiaro, streaming gratuito e le scelte dei due allenatori Tutto pronto all'Al-Awwal Park di Riyad,in Arabia Saudita, per il fischio d'inizio della seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Oggi, venerdì 19 dicembre, l'Inter sfida il Bologna per un posto nella finalissima di lunedì, dove ad attendere la vincente c'è già il Napoli (che ieri ha superato il Milan per 2-0). Perchè la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita Le partite si giocano a Riad perché la Lega Serie A ha siglato un accordo commerciale pluriennale con il Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita per ospitare la Supercoppa Italiana all'estero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bologna-Inter, Supercoppa Italiana: dove vederla stasera in TV, streaming, orario, e probabili formazioni

Leggi anche: Napoli–Milan, Supercoppa Italiana: dove vederla stasera in TV, streaming, orario, e probabili formazioni

Leggi anche: Napoli-Milan, Supercoppa Italiana: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale - Il calendario della Supercoppa italiana 2025-2026; Bologna-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Supercoppa Italiana; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio…; Bologna-Inter, Supercoppa: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e probabili formazioni della semifinale.

Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - Semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter: in palio un posto per giocarsi il trofeo in finale contro il Napoli ... affaritaliani.it