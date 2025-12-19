Bologna-Inter Streaming Gratis | dove vedere la Supercoppa Italiana in Diretta Live e formazioni ufficiali

La seconda semifinale di Supercoppa Italiana sta per andare in scena: a partire dalle ore 20:00 del 19 dicembre si giocherà la partita tra Bologna e Inter a Ryadh. La partita avrà come scopo di scoprire quale formazione andrà a giocarsi il trofeo con il Napoli, che ha vinto la sfida contro il Milan per 2-0 nella serata di ieri. Questa sfida sarà importante per l'Inter che si vuole far trovare pronta a rivincere nuovamente un trofeo dopo la scorsa annata passata in bianco. Chivu sceglierà con cura i calciatori che affronteranno la sfida, tenendo ovviamente in considerazione i problemi fisici di alcuni di loro non ancora smaltiti del tutto e la possibilità di dare minuti importanti a calciatori che in campionato sono utilizzati di meno.

