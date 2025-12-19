Bologna Inter sfida tra i tecnici del momento E i nerazzurri vogliono vendetta

© Internews24.com - Bologna Inter, sfida tra i tecnici del momento. E i nerazzurri vogliono vendetta Inter News 24 Bologna Inter sarà anche la sfida tra i tecnici più in voga del momento. Ma intanto la compagine nerazzurra vuole vendetta a tutti i costi. Il deserto dell’Arabia Saudita si accende per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Questa sera, alle ore 20:00, l’Al-Awwal Park Stadium sarà il teatro dello scontro tra il Bologna e l’Inter. Nonostante la distanza, circa quattrocento fedelissimi sostenitori rossoblù hanno raggiunto Riyadh per spingere la squadra emiliana verso un traguardo storico, sfidando i campioni d’Italia in carica. Il duello tra Chivu e Italiano: sogni e realtà. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Inter Como, secondo capitolo della sfida tra Chivu e Fabregas: il dato sui precedenti tra i due tecnici Leggi anche: Roma Inter è anche Gasperini contro Chivu: sfida quasi inedita tra i due tecnici, con un solo precedente! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio…; Il Bologna sfida l’Inter, Italiano “Bello esserci, niente errori”; Supercoppa Italiana, le probabili formazioni di Bologna-Inter, Castro sfida Lautaro; Bologna-Inter, Castro sfida il modello e “fratello” maggiore Lautaro: erede, in futuro…. "Qui da detentori della Coppa Italia". Italiano carica il Bologna per la sfida con l'Inter - Il Bologna scalda i motori in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, in programma questa sera a Riyadh. tuttomercatoweb.com

