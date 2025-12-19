Inter News 24 Bologna Inter, questa sera alle 20 all’Al-Awwal Park Stadium va in scena la semifinale 202526: primo incrocio nella storia. Questa sera alle 20:00 CET (le 22:00 in Arabia Saudita) l’Inter affronta il Bologna all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh nella semifinale della EA Sports FC Supercup 202526. Per le due squadre si tratta del primo confronto assoluto nella storia della Supercoppa, ma non certo di una sfida inedita nel panorama del calcio italiano. Tra tutte le competizioni, Bologna e Inter si sono infatti affrontate 182 volte. Il bilancio complessivo sorride ai nerazzurri, che hanno conquistato 90 vittorie, contro i 52 successi dei felsinei e 40 pareggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bologna Inter, precedenti e numeri verso la semifinale di supercoppa italiana a Riyadh

