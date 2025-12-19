Bologna Inter parla ds Di Vaio | Come ha detto Italiano è un sogno conquistato sul campo e ora vogliamo provare a essere all’altezza
Bologna Inter, parla ds Di Vaio a poche ore dalla sfida di Supercoppa Italiana contro i nerazzurri di Chivu: le parole Nel giorno di Bologna Inter, il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio, intervistato dal Corriere dello Sport, si è espresso così. SEMIFINALE APERTA QUELLA DI OGGI – «Beh, dobbiamo sempre tenere i giri al massimo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Di Vaio sfida l’Inter: «La Supercoppa un sogno, vogliamo provare ad essere all’altezza! Vi svelo il nostro obiettivo»
Leggi anche: Zirkzee Como, il sogno lariano può diventare realtà? Annuncio del ds Ludi, ha reagito così sulla suggestione per l’ex pupillo della Juve! Cosa ha detto
Il Torino ha esonerato Vagnati, torna Petrachi: tutti i ds delle squadre di Serie A; Palestra in cima alla lista dei desideri dell'Inter: l'ultima mossa del DS Ausilio parla chiaro; Sprofondo Fiorentina, il retroscena. Il ds Goretti allo scoperto: Abbiamo capito cosa è successo; Bologna, Di Vaio: Quanti duelli con Chivu: giocatore elegante e con una grande mentalità.
Bologna Inter, parla ds Di Vaio: «Come ha detto Italiano è un sogno conquistato sul campo e ora vogliamo provare a essere all’altezza» - Bologna Inter, parla ds Di Vaio a poche ore dalla sfida di Supercoppa Italiana contro i nerazzurri di Chivu: le parole Nel giorno di Bologna Inter, il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio, interv ... calcionews24.com
Bologna, Di Vaio: "Quanti duelli con Chivu: giocatore elegante e con una grande mentalità" - Marco Di Vaio, ds del Bologna, parla al Corriere dello Sport della prima esperienza a Riad, dove ha seguito la squadra per la semifinale di Supercoppa. tuttomercatoweb.com
Di Vaio abbraccia il tifo del Bologna: "Tutto questo è per loro" - Il dirigente parla prima della sfida contro l'Inter di Supercoppa: "Il viaggio complicato conferma ancora quanto tengano alla squadra" ... msn.com
Per chi farai il tifo in Bologna-Inter di Supercoppa Italiana - facebook.com facebook
- #BolognaInter di Supercoppa: le probabili formazioni di #Italiano e #Chivu x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.