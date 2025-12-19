Oggi, 19 dicembre, a Riad va in scena la semifinale di Supercoppa italiana 2025 tra Bologna e Inter. Un match ricco di emozioni che definirà la squadra qualificata per la finale. Ecco orario, probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire questa importante sfida tra due club pronti a dare il massimo.

Bologna-Inter, oggi la semifinale di Supercoppa italiana 2025: orario, probabili formazioni e dove vederla

Scendono in campo oggi 19 dicembre a Riad Bologna e Inter, nella seconda semifinale della Supercoppa italiana 2025. La vincente affronterà in finale il Napoli di Antonio Conte, che nella prima semifinale ha regolato il Milan 2-0. Le due squadre si affrontano in quanto il Bologna ha vinto la Coppa Italia, mentre i nerazzurri sono giunti secondi in campionato, proprio dietro ai partenopei. Chivu: “Forse non meritavamo di essere qui ma approfittiamo nuovo format”. “Se questo trofeo può essere una svolta per cancellare il passato? È un trofeo. Ci siamo promessi di battere colpo su colpo, di giocare con determinazione e voglia ogni giorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

