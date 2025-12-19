Bologna-Inter oggi la semifinale di Supercoppa italiana 2025 | orario probabili formazioni e dove vederla
Oggi, 19 dicembre, a Riad va in scena la semifinale di Supercoppa italiana 2025 tra Bologna e Inter. Un match ricco di emozioni che definirà la squadra qualificata per la finale. Ecco orario, probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire questa importante sfida tra due club pronti a dare il massimo.
Scendono in campo oggi 19 dicembre a Riad Bologna e Inter, nella seconda semifinale della Supercoppa italiana 2025. La vincente affronterà in finale il Napoli di Antonio Conte, che nella prima semifinale ha regolato il Milan 2-0. Le due squadre si affrontano in quanto il Bologna ha vinto la Coppa Italia, mentre i nerazzurri sono giunti secondi in campionato, proprio dietro ai partenopei. Chivu: “Forse non meritavamo di essere qui ma approfittiamo nuovo format”. “Se questo trofeo può essere una svolta per cancellare il passato? È un trofeo. Ci siamo promessi di battere colpo su colpo, di giocare con determinazione e voglia ogni giorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Bologna vs Inter, final four Supercoppa Italiana 2025: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Dove vedere in tv Bologna-Inter, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming
Bologna-Inter, Supercoppa: dove vederla e probabili formazioni; Bologna-Inter, probabili: in porta c'è Josep Martinez, dubbio Calhanoglu; Supercoppa, venerdì la semifinale: Bologna-; Bologna-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).
Oggi in TV, Supercoppa Italiana: dove vedere Bologna-Inter - Seconda semifinale di Supercoppa, stasera la sfida fra Bologna e Inter. tuttomercatoweb.com
Bologna-Inter di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Inter si sfidano nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana: si gioca allo stadio Al- fanpage.it
Su che canale vedere stasera in tv Bologna-Inter, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming - Saranno Bologna e Inter le protagoniste della seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2025 di calcio maschile, in programma stasera alle ore 20. oasport.it
~MATCH DAY~ Bologna INTER Semifinale Supercoppa Italiana Venerdì 19 Dicembre 20:00 Italia1 STADIO: Al-Awwal Park (Riad -Arabia Saudita) . . . #Inter #BolognaInter #SupercoppaItaliana - facebook.com facebook
Bologna o Inter: chi sfiderà il Napoli in finale Il pronostico x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.