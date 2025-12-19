Bologna Inter Marotta | Vogliamo essere protagonisti non spettatori Mercato? Non…
Marotta. È il giorno della prima corsa alla prima finale di Chivu alla guida dell’ Inter, impegnata questa sera a Riad contro il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana. In palio c’è l’accesso alla partita contro contro il Napoli, ma anche la possibilità di dare un segnale forte all’avvio del nuovo ciclo guidato da Cristian Chivu. Un appuntamento che arriva dopo un digiuno di un anno e otto mesi senza trofei, un intervallo lungo per una società abituata a competere sempre per vincere. A sottolineare il peso della sfida è stato il presidente nerazzurro Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
