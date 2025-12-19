di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20 all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter: segui con noi il live della semifinale di Supercoppa Italiana. Tutto pronto all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana 202526 (dopo che ieri il Napoli si è aggiudicata la prima semifinale battendo per 2 a 0 il Milan). Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA.?? 40? Cambio forzato nel Bologna – Fuori Bernardeschi per un problema alla spalla, al suo posto Rowe.? 35? GOL DEL BOLOGNA – Dal dischetto va Orsolini che calcia centralmente, spiazzando Josep Martinez che si era tuffato sulla sua destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bologna Inter LIVE 1-1: Orsolini pareggia sul rigore causato dal mani di Bisseck

