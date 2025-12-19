di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20 all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter: segui con noi il live della semifinale di Supercoppa Italiana. Tutto pronto all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana 202526 (dopo che ieri il Napoli si è aggiudicata la prima semifinale battendo per 2 a 0 il Milan). Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA.?? 86? Cambio nell’Inter – Fuori Zielinski, dentro Sucic. 85? Spreca anche de Vrij! – Anche lui tutto solo da corner, colpisce di testa ma mette a lato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bologna Inter LIVE 1-1: doppia occasione per i nerazzurri con Lautaro e Bastoni, Dimarco sfiora il gol

Bologna-Inter, Supercoppa: dove vederla e probabili formazioni; Bologna-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Bologna-Inter di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Inter-Bologna: Sky, Dazn, Mediaset o NOW? Dove vederla in streaming e in tv.

