Bologna Inter LIVE 0-1 | pronti partenza e via! Nerazzurri subito avanti con Thuram!
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20 all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter: segui con noi il live della semifinale di Supercoppa Italiana. Tutto pronto all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per Bologna Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana 202526 (dopo che ieri il Napoli si è aggiudicata la prima semifinale battendo per 2 a 0 il Milan). Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA.? 2? GOL DELL’INTER! – Nerazzurri subito avanti! Bastoni ruba palla in posizione offensiva, anticipando Orsolini. Il difensore interista avanza e mette un cross prelibato sul secondo palo, sul quale si coordina benissimo Thuram, il quale calcia al volo col destro battendo Ravaglia. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Atletico Madrid Inter, nerazzurri pronti per l’amichevole a Bengasi! Domani la partenza: le ultime
Leggi anche: Ferguson Inter, nerazzurri pronti a provarci nel mercato invernale. La richiesta del Bologna
Bologna-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Dove vedere in tv Bologna-Inter, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming; Bologna-Inter: orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa; Bologna-Inter di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali.
Bologna-Inter 0-0, risultato in diretta della partita di Supercoppa Italiana: Lautaro parte dalla panchina - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
LIVE - Bologna-Inter 0-0: Chiffi dà il segnale di avvio, primo pallone della partita per i rossoblu - Sarà del Bologna il calcio d'inizio del match: PARTITI! fcinternews.it
Diretta Live di Bologna-Inter Supercoppa Italiana 2025/2026. La cronaca della partita - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Calcio, Supercoppa italiana: in campo Bologna-Inter Ieri Napoli-Milan 2-0. Lunedì la sfida per il titolo La cronaca testuale su Rainews.it - facebook.com facebook
- #BolognaInter di Supercoppa: le probabili formazioni di #Italiano e #Chivu x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.