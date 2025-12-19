bologna inter le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna si prepara ad affrontare l’attesissima sfida contro Inter, un match che promette emozioni e colpi di scena. Vincenzo d’Arabia si presenta sicuro, consapevole delle proprie ambizioni e delle sfide che attendono i rossoblù. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire l’incontro in tv, per vivere da vicino ogni momento di questa importante sfida di campionato.

Bologna, 19 dicembre 2025 – Vincenzo d’Arabia gonfia il petto d’orgoglio e non si sogna nemmeno di far passare l’idea che stanotte il suo Bologna non abbia nulla da perdere: «Come dico spesso ai ragazzi c’è sempre qualcosa da dimostrare e qualcosina da perdere.». Dice bene Italiano. Crescere significa anche saper accettare il peso della pressione. Quelli che si presentano a una semifinale di Supercoppa Italiana con la leggerezza di chi, vada come vada, sarà un successo rischiano di essere perdenti in partenza. Italiano invece stasera vuole vincere: o almeno provarci con tutte le sue forze. L’ultima (e unica) volta a Riad in una semifinale di Supercoppa Italiana la sua Fiorentina si consegnò mani e piedi al Napoli di Mazzarri, praticamente senza colpo ferire: il 18 gennaio 2024 finì 3-0 per gli azzurri, poi sconfitti in finale proprio dall’Inter (di Simone Inzaghi) che alzò al cielo il trofeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

