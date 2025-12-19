Bologna Inter la Serie A accende la sfida di Supercoppa | Chivu contro Italiano nei primi piani social – FOTO

Inter News 24 Bologna Inter, la Lega Serie A prepara il grande evento di Riyadh con un post simbolico: i volti di Cristian Chivu e Vincenzo Italiano. La Serie A entra nel clima della grande notte di Bologna Inter Supercoppa anche attraverso i social. Alla vigilia della semifinale in programma questa sera all’ Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, la Lega ha pubblicato un post evocativo, scegliendo di contrapporre i primissimi piani di Cristian Chivu e Vincenzo Italiano, i due tecnici protagonisti della sfida. Uno scatto semplice ma altamente simbolico, capace di raccontare la tensione, l’attesa e l’importanza dell’evento meglio di qualsiasi slogan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bologna Inter, la Serie A accende la sfida di Supercoppa: Chivu contro Italiano nei primi piani social – FOTO Leggi anche: Bologna Inter, Italiano sceglie il 4-2-3-1 per la sfida di Supercoppa: le probabili scelte rossoblù a Riad Leggi anche: Fenucci pronto alla sfida contro l’Inter: «I nerazzurri una corazzata, è la più forte in Italia! Obiettivo Supercoppa Italiana per il Bologna? Rispondo così» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Celta Vigo-Bologna 1-2, pagelle e tabellino: Bernardeschi accende la luce, che spirito Pobega, Rowe spreca, Zaragoza non basta, Radu dà garanzie; Bremer è tornato: il post social fa impazzire i tifosi Juve!; Supercoppa: a Riad si accende la sfida tra Napoli, Inter, Milan e Bologna; Riyadh, sold out solo per Napoli-Milan: non per Bologna-Inter…. Bologna-Inter, diretta Supercoppa Italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni - A Riad va in scena la sfida tra i vincitori della Coppa Italia e i nerazzurri di Chivu: in palio un posto in finale contro il Napoli di Conte ... tuttosport.com

Bologna-Inter, Supercoppa Italiana: dove vederla stasera in TV, streaming, orario, e probabili formazioni - Stasera a Riyad si sfidano Bologna e Inter per la seconda semifinale della 38ª edizione della Supercoppa Italiana. movieplayer.it

Bologna-Inter: orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - Inter gara valida per la semifinale della Supercoppa Italiana è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio King Saud di Riad in Arabia Saudita e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sull ... tuttosport.com

Per chi farai il tifo in Bologna-Inter di Supercoppa Italiana - facebook.com facebook

- #BolognaInter di Supercoppa: le probabili formazioni di #Italiano e #Chivu x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.