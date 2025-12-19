Bologna Inter Italiano schiererà Lucumi E a gara in corso ha un’arma in più

Bologna Inter si appresta a vivere una sfida senza precedenti, con Vincenzo Italiano pronto a schierare Lucumi. L'inserimento del difensore colombiano rappresenta una carta strategica fondamentale, capace di cambiare le sorti del match e offrire nuove soluzioni alla squadra. La partita promette emozioni intense, con la presenza di un elemento in più in campo che potrebbe fare la differenza nel risultato finale.

Inter News 24 Bologna Inter, mister Vincenzo Italiano potrà contare su Lucumi. E a gara in corso il tecnico felsineo ha un’arma in più davvero importante. In vista della sfida contro l’Inter, il tecnico Vincenzo Italiano, allenatore vulcanico e fautore di un calcio propositivo, ha fornito aggiornamenti cruciali sullo stato della rosa del Bologna. La notizia più confortante riguarda il reparto arretrato: Jhon Lucumí, solido difensore centrale colombiano noto per la sua forza fisica e senso della posizione, ha superato i problemi al tendine e sarà regolarmente titolare al centro della difesa. In attacco, l’attenzione è tutta su Ciro Immobile, l’esperto centravanti italiano e storico bomber della Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

