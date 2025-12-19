Bologna Inter Italiano schiererà Lucumi E a gara in corso ha un’arma in più
Bologna Inter si appresta a vivere una sfida senza precedenti, con Vincenzo Italiano pronto a schierare Lucumi. L'inserimento del difensore colombiano rappresenta una carta strategica fondamentale, capace di cambiare le sorti del match e offrire nuove soluzioni alla squadra. La partita promette emozioni intense, con la presenza di un elemento in più in campo che potrebbe fare la differenza nel risultato finale.
Inter News 24 Bologna Inter, mister Vincenzo Italiano potrà contare su Lucumi. E a gara in corso il tecnico felsineo ha un’arma in più davvero importante. In vista della sfida contro l’Inter, il tecnico Vincenzo Italiano, allenatore vulcanico e fautore di un calcio propositivo, ha fornito aggiornamenti cruciali sullo stato della rosa del Bologna. La notizia più confortante riguarda il reparto arretrato: Jhon Lucumí, solido difensore centrale colombiano noto per la sua forza fisica e senso della posizione, ha superato i problemi al tendine e sarà regolarmente titolare al centro della difesa. In attacco, l’attenzione è tutta su Ciro Immobile, l’esperto centravanti italiano e storico bomber della Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Roma-Inter, rebus Dybala: titolare o arma a gara in corso?
Leggi anche: Moviola Bologna Juventus, ancora dubbi sul contatto Lucumi David in area di rigore! Marelli spiega le decisioni prese da Massa durante il match: «Lucumi ha rischiato»
Bologna-Inter: orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - Inter gara valida per la semifinale della Supercoppa Italiana è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio King Saud di Riad in Arabia Saudita e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sull ... tuttosport.com
Bologna-Inter di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Inter si sfidano nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana: si gioca allo stadio Al- fanpage.it
Bologna-Inter, Italiano prima della Supercoppa: "Orgogliosi, saremo il quarto incomodo" - Inter, Italiano prima della Supercoppa: 'Orgogliosi, saremo il quarto incomodo' ... sport.sky.it
~MATCH DAY~ Bologna INTER Semifinale Supercoppa Italiana Venerdì 19 Dicembre 20:00 Italia1 STADIO: Al-Awwal Park (Riad -Arabia Saudita) . . . #Inter #BolognaInter #SupercoppaItaliana - facebook.com facebook
Bologna o Inter: chi sfiderà il Napoli in finale Il pronostico x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.