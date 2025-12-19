Bologna Inter ipotesi rigori in Supercoppa Italiana? Chivu ha già preparato la lista dei tiratori

In vista della Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter, si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile lotteria dei rigori. Chivu, pronto a guidare i nerazzurri, avrebbe già stilato la lista dei tiratori scelti. Ecco chi sarebbero i favoriti a calciare dal dischetto, pronti a decidere il destino della partita in caso di parità.

© Internews24.com - Bologna Inter, ipotesi rigori in Supercoppa Italiana? Chivu ha già preparato la lista dei tiratori di Giuseppe Colicchia : ecco chi sarebbero. In caso di parità al 90? nella semifinale di Supercoppa, Inter e Bologna andranno direttamente ai calci di rigore. Uno scenario che evoca fantasmi del passato per i nerazzurri, costretti a fare i conti con Federico Ravaglia. Il secondo portiere dei felsinei, infatti, fu protagonista indiscusso nell'ottavo di Coppa Italia 2023-24, neutralizzando un penalty decisivo calciato da Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cristian Chivu ha già stilato la lista dei tiratori, considerando la probabile assenza dal primo minuto dello specialista Hakan Calhanoglu.

