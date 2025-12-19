Bologna Inter intervista doppia per Cambiaghi e Pobega | ecco chi toglierebbero ai nerazzurri

In vista della semifinale di Supercoppa italiana 2025 tra Bologna e Inter, Nicolò Cambiaghi e Tommaso Pobega si sono confrontati in un’intervista doppia, rivelando chi preferirebbero togliere ai nerazzurri. Un dialogo sincero che offre uno sguardo più personale sui loro pensieri e le strategie di una sfida attesa con grande entusiasmo dai tifosi di entrambe le squadre.

Nell'imminenza della semifinale di Supercoppa italiana 2025 tra Bologna e Inter, Nicolò Cambiaghi e Tommaso Pobega hanno rilasciato un'intervista doppia ai canali ufficiali della Lega Serie A, svelando le loro preferenze sugli avversari nerazzurri da evitare. L'esterno Cambiaghi ha dichiarato di non voler affrontare Alessandro Bastoni, mentre il centrocampista Pobega ha indicato Nicolò Barella come il giocatore più temibile. I due giocatori hanno condiviso anche le loro impressioni sulla competizione. Pobega ha sottolineato l'importanza della semifinale: " C'è tanta voglia di vincere, di lasciare un segno ", ha dichiarato, evidenziando la determinazione della squadra rossoblù nel voler emergere nella sfida contro l' Inter.

