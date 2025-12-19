Stasera Bologna e Inter si sfidano in un match che promette emozioni e strategie studiate nei minimi dettagli. Sotto la guida di Vincenzo Italiano, i felsinei preparano un piano tattico mirato per affrontare i nerazzurri e conquistare punti preziosi. La partita si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre determinate a dare il massimo sul campo.

© Internews24.com - Bologna Inter, il piano di Italiano per il match: ecco quale sarà

Inter News 24 Bologna Inter, mister Vincenzo Italiano ha in mente un piano ben chiaro per la sfida di questa sera contro la Beneamata. Ecco quale sarà. In vista della cruciale sfida di Supercoppa, l’analisi di Tuttosport delinea il possibile piano tattico di Vincenzo Italiano, l’allenatore del Bologna apprezzato per il suo gioco propositivo e la forte identità tattica. L’obiettivo degli emiliani contro l’ Inter sarebbe quello di contenere la pressione avversaria nella prima frazione, per poi tentare il colpo risolutivo nella fase finale del match. Questa strategia, definita come una sorta di “tremendismo” rossoblù, punta tutto sulla gestione dei subentranti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Rientro Dumfries, piano Inter per il recupero: ecco quale sarà la data cerchiata per la completa guarigione dell’olandese

Leggi anche: Arsenal Bayern Monaco, ecco quale sarà in questa giornata il big match di Champions League

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale; Bologna-Inter Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Supercoppa, quanti italiani a Riad: numeri e curiosità dei tifosi di Napoli, Bologna, Inter e Milan; Supercoppa italiana, Napoli-Milan 1-0 dopo 45’: gol di Neres su assist di Hojlund ?? Al-Awwal Park Riyadh Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-b.

Bologna-Inter: orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - Inter gara valida per la semifinale della Supercoppa Italiana è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio King Saud di Riad in Arabia Saudita e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sull ... tuttosport.com