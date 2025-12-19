Bologna Inter gol sprint di Thuram | è record in Supercoppa Italiana! 1 sola rete più veloce della sua nella storia della competizione

Inter News 24 Bologna Inter, gol sprint di Thuram: è record in Supercoppa Italiana! 1 sola rete più veloce della sua nella storia del torneo, ecco quale. Un avvio bruciante che entra di diritto negli annali del calcio italiano. La semifinale di Riad tra Bologna e Inter si è aperta immediatamente con il botto grazie alla rete siglata da Marcus Thuram. L’attaccante francese, perno offensivo della formazione guidata da Cristian Chivu, ha impiegato appena un minuto e dodici secondi per sbloccare il risultato, realizzando un gol lampo rarissimo per questa competizione. 2 – Quello di Marcus Thuram (1:12) è solo il secondo gol realizzato nel corso dei primi due minuti di gioco nella storia della #SupercoppaItaliana, dopo la rete di Robbie Keane, nel 2000 contro la Lazio, sempre con la maglia dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

