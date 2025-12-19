Bologna Inter formazioni ufficiali | panca per Lautaro Barella beffa Frattesi

Bologna Inter formazioni ufficiali. L’ Inter di Cristian Chivu è pronta a fare il suo esordio nella Supercoppa Italiana a Riad, dove questa sera affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano, vincitore dell’ultima Coppa Italia. Un appuntamento prestigioso per i nerazzurri, chiamati subito a una prova di livello contro una squadra che ha già dimostrato di saper competere nei match a eliminazione diretta. Le scelte di Chivu sorprendono soprattutto nel reparto offensivo: spazio a Bonny dal primo minuto accanto a Thuram, mentre Lautaro Martinez parte inizialmente dalla panchina. A centrocampo, invece, il tecnico nerazzurro punta su Barella, che supera Frattesi nel ballottaggio, con Zielinski e Mkhitaryan a completare il reparto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Bologna-Inter: orario,formazioni ufficiali, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - Inter gara valida per la semifinale della Supercoppa Italiana è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio King Saud di Riad in Arabia Saudita e sarà visibile in chiaro su Italia 1