Bologna Inter formazioni ufficiali | panca per Lautaro Barella beffa Frattesi
Bologna Inter formazioni ufficiali. L’ Inter di Cristian Chivu è pronta a fare il suo esordio nella Supercoppa Italiana a Riad, dove questa sera affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano, vincitore dell’ultima Coppa Italia. Un appuntamento prestigioso per i nerazzurri, chiamati subito a una prova di livello contro una squadra che ha già dimostrato di saper competere nei match a eliminazione diretta. Le scelte di Chivu sorprendono soprattutto nel reparto offensivo: spazio a Bonny dal primo minuto accanto a Thuram, mentre Lautaro Martinez parte inizialmente dalla panchina. A centrocampo, invece, il tecnico nerazzurro punta su Barella, che supera Frattesi nel ballottaggio, con Zielinski e Mkhitaryan a completare il reparto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Genoa Inter formazioni ufficiali: Pio con Lautaro, out Dimarco e Mkhitaryan
Leggi anche: Union Saint Gilloise Inter formazioni ufficiali: in Bisseck e Zielinski, Esposito con Lautaro
Supercoppa Italiana, Bologna-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv; Bologna-Inter di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Le formazioni ufficiali di Genoa-; Le probabili formazioni di Bologna-Inter in Supercoppa.
Bologna-Inter: orario,formazioni ufficiali, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - Inter gara valida per la semifinale della Supercoppa Italiana è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio King Saud di Riad in Arabia Saudita e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sull ... tuttosport.com
Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: Bernardeschi gioca insieme a Orsolini, c'è Bonny - Awwal Park di Riyadh per la seconda semifinale della Supercoppa italiana. tuttomercatoweb.com
Bologna-Inter, formazioni ufficiali: Chivu preserva Lautaro e lancia Bonny e Frattesi, Italiano si affida a Castro - Le formazioni ufficiali della seconda semifinale di Supercoppa italiana tra Bologna e Inter: ecco le scelte di Vincenzo Italiano e Cristian Chivu ... sport.virgilio.it
Calcio, Supercoppa italiana: in campo Bologna-Inter Ieri Napoli-Milan 2-0. Lunedì la sfida per il titolo La cronaca testuale su Rainews.it - facebook.com facebook
- #BolognaInter di Supercoppa: le probabili formazioni di #Italiano e #Chivu x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.