Bologna Inter e se si andasse ai rigori? Chivu ha già scelto i 5 tiratori
Immagina una semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter che si protrae ai rigori, dove ogni dettaglio fa la differenza. Chivu ha già individuato i cinque tiratori, pronti a sfidarsi sotto gli occhi di appassionati e tifosi. In un match così incerto e avvincente, la tensione cresce e il destino si decide in pochi attimi, tra nervi saldi e freddezza sotto pressione.
Bologna Inter. La semifinale di Supercoppa tra Inter e Bologna potrebbe, ovviamente, decidersi oltre i novanta minuti regolamentari, e in questo scenario i dettagli diventerebbero fondamentali. La Gazzetta dello Sport richiama l’attenzione su una figura che potrebbe rivelarsi decisiva: Federico Ravaglia. Il vice di Skorupski, già protagonista in passato contro i nerazzurri e oggi possibile titolare, rappresenta un’incognita da non sottovalutare in caso di lotteria dagli undici metri. Il precedente pesa e non poco. Due stagioni fa, in Coppa Italia, Ravaglia riuscì a ipnotizzare Lautaro Martinez dagli undici metri, eliminando l’ Inter dalla competizione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Inter Napoli, Chivu ha già scelto l’assetto per il big match di campionato? Le ultime uscite portano ad una certezza in attacco! I dettagli
Leggi anche: Malesani loda Chivu: «Se è già all’Inter vuol dire che è un predestinato, ha un grande pregio»
Ambrosini: L'Inter esce male dalla gara di ieri. Il rigore? Non c'era, ma Bastoni è stato 'pollo'.
Cosa succede in caso di parità in Supercoppa in Napoli-Milan e Bologna-Inter? Il regolamento: niente supplementari, si va direttamente ai rigori - Nella Supercoppa di Riad ci aspettano tre gare secche per assegnare il primo trofeo della stagione in Italia. eurosport.it
Italiano avverte l'Inter: "La Juve non ci ha ridimensionati. Bologna quarto incomodo Supercoppa" - Le parole del tecnico rossoblù alla vigilia della semifinale a Riad contro i nerazzurri: "Partita diversa da quelle di campionato" ... tuttosport.com
Di Bello flop con la Juve, Ayroldi attento in Bologna-Torino, Inter: due rigori su Esposito! Moviola CalVARese - Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. tuttosport.com
~MATCH DAY~ Bologna INTER Semifinale Supercoppa Italiana Venerdì 19 Dicembre 20:00 Italia1 STADIO: Al-Awwal Park (Riad -Arabia Saudita) . . . #Inter #BolognaInter #SupercoppaItaliana - facebook.com facebook
Bologna o Inter: chi sfiderà il Napoli in finale Il pronostico x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.