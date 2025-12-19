Bologna Inter clamorose novità di formazione | i dubbi di Italiano tra turnover e scelte di merito
Bologna Inter si prepara a una semifinale di Supercoppa ricca di sorprese, con il tecnico Vincenzo Italiano che valuta un ampio turnover. Le novità di formazione stanno facendo discutere i tifosi e gli addetti ai lavori, tra dubbi e scelte di merito. La partita promette emozioni e colpi di scena, mentre la squadra si prepara a dare il massimo in un momento cruciale della stagione.
Inter News 24 Bologna Inter, clamorose novità di formazione alla vigilia della semifinale di Supercoppa: Vincenzo Italiano valuta un ampio turnover. Alla vigilia di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana, l’attenzione è tutta concentrata sulle possibili scelte di Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù, che sembra intenzionato a cambiare diversi interpreti rispetto alle ultime uscite. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Bologna porterà i suoi dubbi fino all’ultimo, fedele a una gestione che premia rotazioni e stato di forma più che gerarchie fisse. Uno dei nodi principali riguarda l’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com
