Bologna Inter clamorose novità di formazione | i dubbi di Italiano tra turnover e scelte di merito

Bologna Inter si prepara a una semifinale di Supercoppa ricca di sorprese, con il tecnico Vincenzo Italiano che valuta un ampio turnover. Le novità di formazione stanno facendo discutere i tifosi e gli addetti ai lavori, tra dubbi e scelte di merito. La partita promette emozioni e colpi di scena, mentre la squadra si prepara a dare il massimo in un momento cruciale della stagione.

