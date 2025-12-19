Bologna Inter Chivu cambia i nerazzurri | turnover mirato nella semifinale di Supercoppa

Cristian Chivu prepara una svolta tattica per la semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter. Con possibili cambi nell’undici titolare, il tecnico nerazzurro punta a sorprendere e ottimizzare le risorse a disposizione. La sfida promette emozioni e novità, mentre i tifosi attendono di scoprire le scelte strategiche che potrebbero fare la differenza in questa importante partita.

Bologna Inter, possibili novità di formazione per la semifinale di Supercoppa: Cristian Chivu valuta diversi cambi nell'undici titolare dei nerazzurri. In vista di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana in programma questa sera, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, allenatore dell'Inter noto per la gestione attenta delle risorse, starebbe pensando a qualche modifica rispetto alla formazione tipo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'allenatore rumeno è orientato a concedere un turno di riposo ad alcuni titolarissimi, in una gara che si inserisce in un calendario fitto di impegni.

