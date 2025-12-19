Bologna Inter c’è un dato sconcertante che fa tremare i nerazzurri

Stasera si gioca una delle sfide più attese della stagione: Bologna Inter, una semifinale di Supercoppa italiana che potrebbe riservare sorprese e rivoluzioni. I nerazzurri sono chiamati a reagire dopo un dato inquietante emerso nelle ultime ore, un segnale che non può essere ignorato. La posta in palio è alta, e la tensione cresce mentre il campo si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa appassionante sfida.

© Internews24.com - Bologna Inter, c'è un dato sconcertante che fa tremare i nerazzurri Inter News 24 in vista della partita di questa sera valevole per la semifinale di Supercoppa italiana. La semifinale di Supercoppa Italiana mette i nerazzurri di fronte a un vero e proprio esame di maturità. Secondo l'analisi condotta da Il Corriere dello Sport, la sfida contro il Bologna nasconde insidie statistiche preoccupanti per la squadra guidata da Cristian Chivu, l'ex carismatico difensore romeno oggi responsabile dell'area tecnica dei milanesi. I dati recenti raccontano di una Beneamata in netta difficoltà contro gli emiliani: nelle ultime sei sfide ufficiali, la compagine milanese è riuscita a strappare la vittoria in un'unica occasione, subendo ben tre sconfitte.

