Bologna Inter arbitro | ecco chi dirigerà stasera

Bologna Inter arbitro. È stata ufficializzata la designazione arbitrale della seconda semifinale di Supercoppa. La sfida tra Bologna e Inter, vedrà alla direzione di gara Daniele Chiffi, uno degli arbitri più esperti del panorama italiano. Chiffi sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Fontemurato, mentre Dionisi ricoprirà il ruolo di quarto uomo, garantendo supporto nelle decisioni in campo e nella gestione dei momenti critici della partita. La scelta mira a garantire una direzione di gara equilibrata e attenta a ogni dettaglio. Bologna Inter arbitro: la squadra VAR. In sala VAR è stato designato Maresca, affiancato dall’ AVAR Pezzuto, incaricati di supportare Chiffi in tutte le situazioni che richiedono l’utilizzo della tecnologia per decisioni precise e corrette. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

