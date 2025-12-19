Bologna Inter arbitro | ecco chi dirigerà stasera
Bologna Inter arbitro. È stata ufficializzata la designazione arbitrale della seconda semifinale di Supercoppa. La sfida tra Bologna e Inter, vedrà alla direzione di gara Daniele Chiffi, uno degli arbitri più esperti del panorama italiano. Chiffi sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Fontemurato, mentre Dionisi ricoprirà il ruolo di quarto uomo, garantendo supporto nelle decisioni in campo e nella gestione dei momenti critici della partita. La scelta mira a garantire una direzione di gara equilibrata e attenta a ogni dettaglio. Bologna Inter arbitro: la squadra VAR. In sala VAR è stato designato Maresca, affiancato dall’ AVAR Pezzuto, incaricati di supportare Chiffi in tutte le situazioni che richiedono l’utilizzo della tecnologia per decisioni precise e corrette. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Napoli Inter arbitro: ecco chi dirigerà la gara
Leggi anche: Arbitro Atletico Inter: ecco chi dirigerà il match
Bologna-Inter, arbitro e VAR della semifinale di Supercoppa Italiana: la designazione - È Daniele Chiffi della sezione di Padova l'arbitro designato per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter. msn.com
Supercoppa, dove vedere Bologna-Inter in tv e in streaming, orario e formazioni - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla seconda semifinale della Supercoppa Italiana: le formazioni di Bologna- sport.virgilio.it
Arbitro di Bologna-Inter - Inter, in programma venerdì, sarà affidata alla direzione di Chiffi di Padova assistito da Rossi e Fontemurato, con ... msn.com
Per chi farai il tifo in Bologna-Inter di Supercoppa Italiana - facebook.com facebook
- #BolognaInter di Supercoppa: le probabili formazioni di #Italiano e #Chivu x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.