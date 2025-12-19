Bologna Inter 1-1 4-3 dcr | i nerazzurri di Chivu disastrosi dal dischetto ed eliminati dalla Supercoppa
Bologna Inter 1-1 (4-3 dcr): i nerazzurri di Chivu eliminati dalla Supercoppa. Disastro dal dischetto dei nerazzurri che cestinano tre rigori. L’epilogo della seconda semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh regala una notte storica al Bologna, che riesce a superare l’ Inter ai tiri di rigore, staccando il pass per una prestigiosa finale contro il Napoli. La sfida, intensa e ricca di colpi di scena, si è decisa soltanto dagli undici metri dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1. L’avvio di gara è stato folgorante per i nerazzurri: sono bastati appena 70 secondi a Marcus Thuram per sbloccare il match con una straordinaria esecuzione in mezza rovesciata, un gol lampo che sembrava aver messo in discesa la qualificazione per la squadra di Chivu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Bologna Inter, Chivu cambia i nerazzurri: turnover mirato nella semifinale di Supercoppa
Leggi anche: Bologna Inter 2-1 (dcr): rigori fatali per i nerazzurri. In finale ci vanno gli emiliani
Supercoppa italiana: Bologna, Italiano in esclusiva: Inter? Pronti per il sogno Video; Supercoppa: numeri e stats di Bologna-; Cruz: Bologna-Inter è una finale e la decideranno i bomber. Chi fa l'1-0 vince; Cosa succede in caso di parità in Supercoppa? Il regolamento.
Bologna-Inter, diretta Supercoppa Italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni - A Riad va in scena la sfida tra i vincitori della Coppa Italia e i nerazzurri di Chivu: in palio un posto in finale contro il Napoli di Conte ... tuttosport.com
Bologna-Inter 1-1 (4-3 dcr): Immobile decide ai rigori, rossoblù in finale di Supercoppa - 3 dcr): Immobile decide ai rigori, rossoblù in finale di Supercoppa ... sport.sky.it
Immobile manda il Bologna in finale di Supercoppa italiana: l'Inter perde ai rigori. Decisivi gli errori di Bastoni, Barella e Bonny - I rossoblù vincono la semifinale ai rigori contro l' Inter dopo l'1- calciomercato.com
#Bologna 1-1 #Inter : Bologna will face Napoli in the Supercoppa Italiana Final after eliminating Inter in a penalty shoot-out, Ciro Immobile converting when Riccardo Orsolini had cancelled out the early Marcus Thuram strike. #BolognaInter #Supercoppa #EAS x.com
Brutte notizie per Vincenzo Italiano che nel primo tempo di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana, ha perso Federico Bernardeschi per un problema alla spalla - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.