Bologna Inter 1-1 4-3 dcr | i nerazzurri di Chivu disastrosi dal dischetto ed eliminati dalla Supercoppa

Bologna Inter 1-1 (4-3 dcr): i nerazzurri di Chivu eliminati dalla Supercoppa. Disastro dal dischetto dei nerazzurri che cestinano tre rigori. L’epilogo della seconda semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh regala una notte storica al Bologna, che riesce a superare l’ Inter ai tiri di rigore, staccando il pass per una prestigiosa finale contro il Napoli. La sfida, intensa e ricca di colpi di scena, si è decisa soltanto dagli undici metri dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1. L’avvio di gara è stato folgorante per i nerazzurri: sono bastati appena 70 secondi a Marcus Thuram per sbloccare il match con una straordinaria esecuzione in mezza rovesciata, un gol lampo che sembrava aver messo in discesa la qualificazione per la squadra di Chivu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

