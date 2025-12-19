Bologna-Inter 1-1 4-3 dcr | Chivu cade ai rigori Italiano vola in finale
È il Bologna la seconda finalista di Supercoppa Italiana: la squadra di Vincenzo Italiano batte l’Inter ai calci di rigore e si prepara a giocare il trofeo contro il Napoli che invece ha battuto il Milan per 2-0. Una partita difficile per entrambe le squadre, che alla fine si è appunto conclusa con la disfatta per i nerazzurri. Il gol di Thuram a 74 secondi dall’inizio della partita non è bastato per poter assicurare il passaggio del turno agli uomini di Chivu. Bologna-Inter 1-1, la cronaca del match. La partita tra Bologna e Inter si è aperta subito con il gol dei nerazzurri che poco dopo il fischio di inizio si catapultano in area avversaria: Bastoni, approfittando di un errore di Orsolini, recupera palla e crossa al centro dell’area. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
