Bologna-Inter 1-1 3-2p | resoconto Supercoppa risultato gol

2025-12-19 23:38:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il portiere di riserva Federico Ravaglia ha parato due tiri dal dischetto ai rigori mentre il Bologna batteva l’Inter capolista di Serie A raggiungendo la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli all’Al-Awwal Park Stadium di Riad. L’imponente Ravaglia ha negato Alessandro Bastoni e Ange-Yoan Bonny, offrendo a Ciro Immobile un’occasione che l’attaccante veterano ha colto per mandare il suo nuovo club alla decisiva. Giovedì i campioni d’Italia in carica hanno battuto i detentori del Milan 2-0 e si sono aggiudicati un posto in finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Slovacchia – Irlanda del Nord 1-0: resoconto, risultato, gol

Leggi anche: Bologna-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Supercoppa Italiana

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Supercoppa italiana: Bologna, Italiano in esclusiva: Inter? Pronti per il sogno Video; Supercoppa: numeri e stats di Bologna-; Cruz: Bologna-Inter è una finale e la decideranno i bomber. Chi fa l'1-0 vince; Cosa succede in caso di parità in Supercoppa? Il regolamento.

Bologna-Inter, diretta Supercoppa Italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni - A Riad va in scena la sfida tra i vincitori della Coppa Italia e i nerazzurri di Chivu: in palio un posto in finale contro il Napoli di Conte ... tuttosport.com